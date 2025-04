Inter, idee appannate e fiato corto: Inzaghi adesso rischia davvero di perdere tutto

Contro una buona Roma gli uomini di Inzaghi hanno steccato un po' in tutti i reparti, giocando sottoritmo, facendosi sorprendere dalle mosse di Ranieri (3-5-2 con Soulé quinto a destra) e mostrando crepe pericolose in entrambe le fasi. Col fiato corto, senza gamba e idee in mediana e spinta sugli esterni, a San Siro l'Inter ha controllato il possesso a tratti, ma è andata al trotto per quasi tutta la partita cercando di rimettere in carreggiata la gara soltanto nel finale. Senza aggressività sulle seconde palle, strappi e cambi di passo in conduzione, lucidità e qualità nelle giocate però il forcing nerazzurro è apparso troppo disordinato e non è riuscito a migliorare la fluidità della manovra e a sfondare l'attento bunker studiato da Ranieri.