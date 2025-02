Inter, per l'attacco piace Yuri Alberto. L'agente: "Può giocare in tutte le big di A"

Giocare oltre oceano non sarebbe una novità per lui: Yuri infatti nel gennaio 2022 era stato acquistato dallo Zenit per circa 25 milioni di euro. Un'esperienza non fortunata, perché segnata soprattutto dalla guerra in corso tra Russia e Ucraina. Per quello che riguarda il campo invece il brasiliano aveva avuto un buon impatto, con 6 gol e 4 assist in appena 15 presenze tra tutte le competizioni e un campionato vinto. L'agente del giocatore è stato contattato dalla redazione di Interlive per capire se esiste un reale interessamento dell'Inter: "Al momento non abbiamo offerte sul tavolo. Yuri può giocare in tutte le big di Serie A: potrebbe stuzzicare anche l'Inter. Il prezzo penso che si aggiri intorno ai 25 milioni".