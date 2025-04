Altro caso bestemmia per l'Inter? Nel mirino questa volta c'è Bisseck

Un altro caso bestemmia agita l'Inter. Questa volta nel mirino è finito Yann Aurel Bisseck, ripreso durante la gara contro la Roma mentre pronuncia un'espressione blasfema dopo un rimpallo sfortunato al minuto 63. Immagini che sono diventate subito virali sui social e il cui labiale, sebbene non si senta l'audio, sembrerebbe lasciare pochi dubbi sull'imprecazione e alimentare un nuovo problema da risolvere per i nerazzurri in questo tiratissimo finale di stagione.