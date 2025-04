Inter, Inzaghi: "Tre sconfitte pesanti tra assenze, rimesse laterali e rigori... Dobbiamo reagire"

"È il calcio, in questa settimana veniamo da tre sconfitte che fanno male. Ma la squadra ci ha provato. Abbiamo messo il cuore e la gente lo ha visto. Era una gara importantissima, l'abbraccio della gente alla fine ci ha fatto molto piacere. È una brutta sconfitta, abbiamo provato a evitarla con cuore e generosità. I miei giocatori danno sempre l'anima e avranno sempre la mia riconoscenza. Calendario, assenze, rimesse laterali, rigori. Non serve parlare...". Simone Inzaghi analizza così la sconfitta casalinga dell'Inter contro la Roma, la terza consecutiva tra campionato e Coppa Italia. E ora sotto con il Barcellona tra tre giorni: "Non serviva vedere il Barcellona ieri sera, andremo là con rispetto e non con paura. Dovevamo essere migliori come squadra, abbiamo fatto troppe pressioni individuali e non di squadra. Il primo gol arriva su un rimpallo fortuito. La Roma ha fatto una grande partita, noi ci abbiamo provato e meritavamo di più. Ci è mancata lucidità ma dobbiamo reagire a questa settimana, ci sono ancora gare importanti in campionato. La gente ha capito cosa stanno facendo i ragazzi. Dobbiamo ricaricare le energie fisiche e mentali, il secondo tempo è stato fatto con grande generosità. Pavard? Ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra, vedremo nei prossimi giorni, gli si è girata la caviglia, non ci voleva. Per noi è un giocatore molto importante".