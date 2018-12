Inter, tifosi vip al fianco di Suning: una società per aiutare i nerazzurri Interspac srl è stata costituita in estate e per ora riunisce 13 soci, con l'obiettivo di attrarne altri Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



13/12/2018

Non è un periodo felice per i tifosi dell'Inter, che nell'ultimo negativissimo mese hanno visto la squadra di Spalletti perdere terreno in campionato, venire eliminata dalla Champions League e riuscire a vincere soltanto con il Frosinone, ma ci sono alcuni tifosi vip (per la precisione 13, manager di primo piano della finanza italiana) che stanno cercando di dare una svolta al momento buio dei nerazzurri scendendo in campo in prima persona per aiutare Suning. A capo di questo gruppo di tifosi, che insieme in estate hanno costituito la società Interppac srl, c'è l’economista Carlo Cottarelli e l'obiettivo sarebbe quello di entrare nel capitale del club nerazzurro accanto a Suning, rilevando una quota di minoranza della società.

Il progetto di Interspac, come ha spiegato uno dei soci a La Stampa che per prima ha svelato l’esistenza della società, vuole essere a sostegno dei piani di Suning e punta a dare ancor più forza al rilancio del club e della sua competitività in Italia e soprattutto a livello internazionale. La società di tifosi vip vorrebbe infatti giocare un ruolo di primo piano nell’ambito del riassetto societario che coinvolgerà il capitale del club nerazzurro al momento dell’uscita di scena dell’ex presidente Erick Thohir, acquistando una parte delle azioni che l’indonesiano dovrebbe vendere a Suning, oppure entrando nell’azionariato attraverso un aumento di capitale riservato. Non ci sono ancora tutte le certezze, il progetto sta prendendo forma in questa settimane, ma l’ obiettivo dei soci, che si sono dati tutti la carica di vicepresidente, è quello di coinvolgere nel progetto anche altri tifosi vip del club nerazzurro come alcuni volti noti della finanza milanese (Alessandro Profumo e Gerardo Braggiotti) e due superstar del calibro di Vasco Rossi e Valentino Rossi. Per questo motivo, come testimoniano i documenti societari depositati in Camera di commercio, dentro Interspac è stato attivato un "Comitato 100 promotori", che ha l’obiettivo "di creare un comitato promotori in grado di dotare immediatamente la società delle risorse necessarie al compimento del suo oggetto sociale". Per dare da subito operatività al progetto, il capitale iniziale della società è stato portato di recente a 250mila euro, ma presto è previsto un innalzamento almeno fino a 25 milioni di euro. I tifosi scendono in campo in aiuto di Suning. Per questo motivo, come testimoniano i documenti societari depositati in Camera di commercio, dentro Interspac è stato attivato un "", che ha l’obiettivo "di creare un comitato promotori in grado di dotare immediatamente la società delle risorse necessarie al compimento del suo oggetto sociale". Per dare da subito operatività al progetto, il capitale iniziale della società è stato portato di recente a 250mila euro, ma presto è previsto un innalzamento almeno fino a 25 milioni di euro. I tifosi scendono in campo in aiuto di Suning.

CHI SONO I SOCI DI INTERSPAC? Carlo Cottarelli - commissario per la revisione della spesa pubblica e presidente incaricato prima della formazione del governo Conte.

Dario Frigerio - ex CEO di Pioneer (gruppo Unicredit) e di Prelios.

Riccardo Ardigò - managing director e country COO presso UBS Italia;

Gianluigi Altobrando - responsabile legale del gruppo Azimut;

Marco Bartolomei - presidente della società di gestione del risparmio 8a+

Marco Rognoni - Deputy CEO di Azimut Global Counseling

Danilo Oreste Borggi - consigliere di EOS Investment Ltd

Alberto Bellora - ex Unicredit

Gianfranco Dentella - consigliere di Azimut

Francesco Bonetti - promotore finanziario MID

Pierfrancesco Barletta – direttore stadio di FC Internazionale ai tempi di Moratti

Roberto Zaccaria – docente universitario ed ex presidente della Rai

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X