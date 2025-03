L'Inter con la ThuTa si prende i quarti, nerazzurri formato Champions League inarrestabili

Anche con la ThuTa, tutto va bene per l'Inter di Inzaghi. Non d'abito per il tecnico, come sempre in panchina in giacca e cravatta, ma per la scelta in attacco con Thuram e Taremi che non hanno fatto avvertire la scelta del turnover in coppa. Vestita diversamente per la notte di Champions League contro il Feyenoord, la formazione nerazzurra ha saputo essere elegante, precisa, ordinata e col killer instinct al momento giusto: in poche parole perfetta. Certo, il rigore di Moder non ha fatto piacere ai fini delle statistiche (secondo gol subito in Champions), ma alla fine per sbrigare la pratica basta la ThuTa e... il solito Calhanoglu.