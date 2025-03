Champions League, Inter-Feyenoord 2-1: Thuram e Calhanoglu portano i nerazzurri ai quarti di finale

• Simone Inzaghi è il 5° allenatore a raggiungere il traguardo delle 200 panchine con l'Inter tra tutte le competizioni (dal 1929/30), dopo Helenio Herrera (368), Roberto Mancini (303) Giovanni Trapattoni (233) ed Eugenio Bersellini (207).

• L’Inter ha raggiunto i quarti di finale di Champions League in due delle ultime tre stagioni (2022/23 e 2024/25), dopo che non aveva avuto accesso a questa fase nelle precedenti 11 annate.

• L’Inter non ha mai perso in 12 sfide contro squadre olandesi in Champions League: nove vittorie e tre pareggi.

• Marcus Thuram ha stabilito il suo record di gol in una singola edizione della Champions League: tre, superate le due reti con il Borussia Mönchengladbach nel 2020/21.

• Marcus Thuram è il primo giocatore dell'Inter a segnare sia nel match di andata che in quello di ritorno contro una squadra nella fase ad eliminazione diretta della Champions League da Barella nei quarti di finale contro il Benfica nel 2023.

• Hakan Çalhanoglu è andato a segno in tre presenze casalinghe tra tutte le competizioni con la maglia dell'Inter per la prima volta in assoluto.

• Da quando milita nell'Inter (2021/22), Hakan Çalhanoglu ha segnato 23 gol su calcio di rigore, più di qualsiasi altro giocatore della Serie A tra tutte le competizioni nel periodo.

• L'Inter ha ottenuto 14 calci di rigore in questa stagione, tra le squadre dei top-5 campionati europei solo il Bayern Monaco (15) ne ha conquistati di più tra tutte le competizioni.

• L'Inter ha subito un gol in un match casalingo in Champions League per la prima volta dopo 615 minuti, ovvero da quello di Oscar Gloukh il 24 ottobre 2023 del Salisburgo.

• Prima di Jakub Moder, l'ultimo giocatore a segnare un gol su rigore contro l'Inter in Champions League era stato Eden Hazard con il Real Madrid, il 25 novembre 2020.

• Denzel Dumfries ha indossato la fascia da capitano in un match da titolare dell'Inter per la prima volta tra tutte le competizioni.

• Yann Bisseck ha collezionato la sua presenza numero 50 con l’Inter tra tutte le competizioni.