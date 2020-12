Inter, Suning va a caccia di nuove risorse finanziarie

INTER

Il colosso cinese Suning cerca nuove risorse finanziarie per l’Inter e la ricerca di nuovi capitali è cominciata da qualche settimana. A svelarlo è il Sole 24 ore, che nell’articolo a firma di Carlo Festa spiega che tra gli investitori stranieri circola da qualche tempo una documentazione di una decina di pagine dedicata all’Inter, un “teaser”, cioè una documentazione confidenziale sul club nerazzurro. L’indiscrezione è che Suning starebbe sondando il mercato per trovare nuovi capitali, ma come spiega il quotidiano ci sono diverse possibilità dietro questa scelta.

In casa nerazzurra servono soldi freschi, anche per poter accontentare Conte sul mercato di gennaio, ma a causa della crisi innescata dal Covid e delle restrizioni sul calcio imposte dal governo di Pechino, il momento non è certo dei più facili. Inoltre, c’è da ricordare che l’Inter ha un bond da complessivi 375 milioni di euro in scadenza nel 2022 e già da qualche tempo la società si starebbe muovendo con gli advisor per rifinanziarlo.

In questo senso il “teaser”, in cui si ripercorre la storia recente del club e si sottolinea il valore della Serie A nelle competizioni europee, avrebbe appunto l’obiettivo di creare un ‘private placement’ tra qualche investitore specializzato in debito, anche se, conclude il Sole 24 Ore, sarebbe finito sul tavolo anche di investitori esteri specializzati in investimenti azionari e quindi possibili partner.

Il gruppo cinese in passato ha sempre smentito le voci sulla presunta volontà di cedere il suo pacchetto di maggioranza (il 68,55%), ma resta aperta la possibilità di una cessione di una ulteriore quota ad un eventuale socio di minoranza, che potrebbe affiancare LionRock (che detiene oggi il 31,05%) oppure prendere il posto del fondo con sede ad Hong Kong.