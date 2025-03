Inter, Sucic non conosce la fatica: quasi 18 km corsi con la Croazia, battuto il record di Brozovic

Arrivano segnali davvero incoraggianti per l'Inter dalla Croazia. Petar Sucic, acquistato a gennaio per 14 milioni di euro più 2,5 di bonus e il 10% di rivendita sulla plusvalenza, è rientrato da poco dopo un lungo infortunio e nello sfortunato match contro la Francia di Nations League ha stabilito il nuovo primato di chilometri percorsi in una partita con la maglia della Croazia. Il promesso sposo nerazzurro, in campo per 120 minuti, ha percorso 17.943 metri, superando il primato di un'altro ex Inter, Marcelo Brozovic, che negli ottavi di finale del Mondiale in Qatar aveva percorso 16,7 chilometri contro il Giappone.