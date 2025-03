Francia, domenica omaggio a Giroud prima del match contro la Croazia

Per l'occasione, il profilo X della nazionale transalpina ha pubblicato un toccante video in cui molti Blues hanno reso omaggio al loro ormai ex compagno di squadra: "È il miglior marcatore nella storia della nazionale francese. Ha avuto una grande carriera, merita tutti gli omaggi. Grazie per tutto quello che hai portato alla nazionale francese!", ha dichiarato Mbappé, mentre Rabiot lo descrive come "Una persona fantastica con un grande cuore. Una carriera incredibile, un gran lavoratore".