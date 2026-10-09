Inter, Spence si racconta: "Mi affido a Dio, mi guida la preghiera e non provo ansia"

Il difensore ex Tottenham ha rivelato i suoi rituali pre-partita: "Come faccio a rimanere calmo? Cerco solo di andare a letto a un orario ragionevole: verso mezzanotte, la sera prima della partita. Probabilmente inizierò a fare yoga e a dedicarmi maggiormente al recupero, con cose come la terapia a luce rossa e le camere iperbariche. Mi sento come se avessi 21 anni". Solo cinque di meno della sua età: "La musica - aggiunge - è fondamentale per la mia preparazione. Dipende dal mio stato d'animo o dall'atmosfera che cerco, ma di solito ascolto musica sul pullman mentre vado alla partita, per prepararmi mentalmente. Magari metto una canzone specifica quando esco o entro nello spogliatoio. Da quel momento in poi, ascolto musica che mi aiuta a concentrarmi e a entrare nel clima della partita. Uso cuffie con il filo. Ascolto soprattutto artisti americani, come Lil Durk". Un feeling particolare da parte di Spence con il celebre rapper statunitense che ha venduto oltre sette milioni di album a livello globale.