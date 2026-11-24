Lega Calcio Serie A e Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) hanno rinnovato il Protocollo d'Intesa, con la firma del Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, e del direttore dell'Unar, Mattia Peradotto, presso la sede della Lega a Milano. Il rinnovo avviene a tre anni dalla prima sottoscrizione, nel marzo 2023, e conferma la volontà delle due Istituzioni di proseguire e rafforzare un percorso condiviso di prevenzione e contrasto a ogni forma di discriminazione nel mondo del calcio, attraverso iniziative di sensibilizzazione, formazione e comunicazione. "Il rinnovo del Protocollo d'Intesa conferma la volontà della Lega Calcio Serie A di proseguire con determinazione nell'attività di contrasto al razzismo e a ogni forma di discriminazione, un impegno che portiamo avanti da anni. Il calcio, seguito da milioni di persone nel nostro Paese, ha una straordinaria capacità di coinvolgimento e, di conseguenza, una grande responsabilità sociale: contribuire concretamente alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sull'inclusione e sulla valorizzazione delle diversità", ha dichiarato Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A. "La collaborazione con Unar rappresenta un'importante opportunità per dare ulteriore forza a questo obiettivo, attraverso iniziative di sensibilizzazione e formazione, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Quest'anno saranno cinque le Giornate di Campionato dedicate a iniziative congiunte, per coinvolgere tifosi, società e protagonisti del calcio in un messaggio condiviso contro ogni forma di discriminazione", ha aggiunto.