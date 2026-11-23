Un momento d'oro per Pio, il presente e il futuro dell'Inter e della Nazionale: otto gol nelle ultime uscite tra il nerazzurro e l'azzurro sono numeri che parlano da soli. Dal canto suo Pio allontana accostamenti con grandi ex del passato e pensa soltanto alla squadra. "Difficile gioire - ha detto dopo il 4-4 di Bergamo - Vieri? Come dico sempre ci vuole equilibrio, adesso ci sono state due settimane positive a livello personale ma non azzarderei paragoni. Ci vuole continuità e la strada è lunga". Pio è il terzo giocatore italiano dell'Inter a realizzare una tripletta in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Marco Branca - due volte nella stagione 1995/96 - e Bobo (quattro volte tra il 1999 e il 2003).