In una serata shock come quella di Bergamo, l'Inter può consolarsi con un Pio Esposito incontenibile. Un tempo neanche tanto lontano era la quarta punta da inserire all'occorrenza. Con l'infortunio di capitan Lautaro Martinez e la maglia da titolare al fianco di Marcus Thuram, l'attaccante classe 2005 ha guadagnato sempre più fiducia, trovato la costanza e soprattutto l'istinto killer per il gol: contro l'Atalanta ha messo a segno la prima tripletta in Serie A con la maglia nerazzurra che vuol dire sei gol in campionato (come Thuram) e sette totali in stagione compresa la rete in Champions League a Rotterdam contro il Feyenoord, che lo rendono il bomber della squadra. È il secondo giocatore dell'Inter più giovane (21 anni e 147 giorni) a realizzare una tripletta in Serie A negli ultimi 60 anni, il primo dopo Ronaldo: 21 anni e 146 giorni, tre reti contro il Lecce il 15 febbraio 1998.
Un momento d'oro per Pio, il presente e il futuro dell'Inter e della Nazionale: otto gol nelle ultime uscite tra il nerazzurro e l'azzurro sono numeri che parlano da soli. Dal canto suo Pio allontana accostamenti con grandi ex del passato e pensa soltanto alla squadra. "Difficile gioire - ha detto dopo il 4-4 di Bergamo - Vieri? Come dico sempre ci vuole equilibrio, adesso ci sono state due settimane positive a livello personale ma non azzarderei paragoni. Ci vuole continuità e la strada è lunga". Pio è il terzo giocatore italiano dell'Inter a realizzare una tripletta in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Marco Branca - due volte nella stagione 1995/96 - e Bobo (quattro volte tra il 1999 e il 2003).