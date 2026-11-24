La Lazio potrà riabbracciare i propri tifosi in occasione della sfida contro l'Atalanta, fissata per il prossimo 6 dicembre, all'Olimpico. Attraverso una nota, infatti, il tifo organizzato biancoceleste ha chiarito la propria volontà di essere sugli spalti nel match contro la squadra di Sarri per "rendere omaggio a Gattuso, alla squadra, ma soprattutto per quei bambini e tifosi che hanno aderito alla protesta allontanandosi dallo stadio e a tutti i laziali che soffrono lontani dalla propria amata Lazio". Gattuso, quindi, potrà contare sulla spinta dei propri tifosi che, però, ribadiscono anche come "questo non vuol dire bloccare la contestazione, che proseguirà dentro lo stadio" e che "la protesta proseguirà con le stesse modalità di inizio anno". Una tregua, quindi, per le sfide contro Atalanta e nel derby - dove era già prevista la presenza dei tifosi - per spingere una squadra che sta facendo sognare.