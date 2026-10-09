Chivu: "Si parla sempre di anti-Inter ma noi sappiamo che c'è da lottare. Spence ok, Provedel vediamo se gioca"

"Come riparte l'Inter? Due o tre settimane cambia poco per me. Ciò che cambia è l'attesa, gli allenamenti con pochi giocatori a disposizione e per coloro che vanno in nazionale ci sono due settimane di ritiro e quattro partite giocate ogni tre giorni. Ci siamo incontrati tutti ogni due giorni, oggi è l'unico allenamento in cui ho avuto a disposizione tutti quelli che domani saranno convocati e domani si comincia. L'attesa per molti è stata lunga". Così il tecnico dell'Inter Cristian Chivu alla vigilia della gara contro il Parma. "Turnover? Non possiamo trascurare il minutaggio fatto dai nazionali, non vogliamo compromettere l’integrità dei giocatori, ma sono abituati a giocare ogni tre giorni e preferiscono fare quello piuttosto che allenarsi per una settimana intera. Bisogna capire il momento, l’avversario e l’equilibrio di una squadra, anche perché giocheremo ogni tre giorni”.