Nel chiedere l'archiviazione, i pubblici ministeri Marco Giovanni Santini e il procuratore capo Claudio Gittardi avevano escluso la sussistenza di estremi per l'azione penale pur mettendo nero su bianco l'esistenza di "criticità istituzionali e organizzative nel settore arbitrale, segnato da tensioni interne, contrapposizioni sulla governance, perplessità sulla regolamentazione della sala Var e rischi derivanti dalla promiscuità dei rapporti tra organi arbitrali, federazione e società calcistiche", precisando tuttavia che tali aspetti "possono - al limite ed eventualmente - assumere rilievo in altre sedi, disciplinare, regolamentare o politico-sportivo, ma non risultano sufficienti a fondare l'esercizio dell'azione penale per frode sportiva".