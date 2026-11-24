Caso Var Lissone, archiviata l'inchiesta: prosciolti Rocchi e gli arbitri
Il Gip di Monza archivia l'indagine per frode sportiva sulle presunte bussate nella sala Var di Lissone: accolte le richieste dei pm per Rocchi, Gervasoni, Nasca e Di Vuolo
Gianluca Rocchi © italyphotopress
La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Letizia Anna Brambilla ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta per concorso in frode sportiva relativa alle presunte interferenze - le cosiddette "bussate" - avvenute nella sala Var di Lissone tra il 2024 e il 2025, accogliendo integralmente la richiesta di non luogo a procedere avanzata dalla Procura brianzola nei confronti dell'allora designatore Gianluca Rocchi, del supervisore Var Andrea Gervasoni e degli ufficiali di gara Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Lo scrive Il Giorno.
L'indagine, trasmessa per competenza territoriale da Milano a Monza, ruotava attorno al sospetto di pressioni indebite sugli episodi arbitrali di diverse gare: a Nasca e Di Vuolo veniva contestata la mancata raccomandazione di una on field review all'arbitro Michael Fabbri per un contatto precedente alla rete del 2-1 in Inter-Hellas Verona del 6 gennaio 2024; a Rocchi il presunto condizionamento di Daniele Paterna in Udinese-Parma del 1º marzo 2025 oltre a due designazioni legate all'Inter; a Gervasoni una presunta ingerenza sullo stesso Nasca durante Salernitana-Modena dell'8 marzo 2025.
Nel chiedere l'archiviazione, i pubblici ministeri Marco Giovanni Santini e il procuratore capo Claudio Gittardi avevano escluso la sussistenza di estremi per l'azione penale pur mettendo nero su bianco l'esistenza di "criticità istituzionali e organizzative nel settore arbitrale, segnato da tensioni interne, contrapposizioni sulla governance, perplessità sulla regolamentazione della sala Var e rischi derivanti dalla promiscuità dei rapporti tra organi arbitrali, federazione e società calcistiche", precisando tuttavia che tali aspetti "possono - al limite ed eventualmente - assumere rilievo in altre sedi, disciplinare, regolamentare o politico-sportivo, ma non risultano sufficienti a fondare l'esercizio dell'azione penale per frode sportiva".