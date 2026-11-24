Notte di paura per il difensore del Genoa Leo Ostigard colpito da un improvviso attacco febbrile accompagnato da un forte mal di testa. Il centrale norvegese è stato così accompagnato presso l'Ospedale San Martino di Genova. Preso in cura sotto la supervisione del professor Matteo Bassetti e della sua equipe è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici di rito che hanno fornito esiti rassicuranti. Sono state di fatto escluse problematiche cliniche di rilievo. Ostigard, rimarrà in osservazione anche per la giornata di oggi.