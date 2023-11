Inter sotto pressione al Meazza: la Juve incombe, il derby d'Italia è alle porte

VERSO INTER-FROSINONE

I nerazzurri non possono sbagliare il colpo col Frosinone: niente turnover per Inzaghi

Con gli ottavi già in tasca, l'Inter tornerà seriamente a pensare alla Champions League solo a febbraio. E allora testa solo al campionato: questa sera c'è il Frosinone a San Siro, ma gli occhi alla Pinetina sono puntati già sulla Juventus. Ossia allo scontro diretto che potrebbe dire già tanto sullo scudetto alla ripresa. I bianconeri, dopo il successo casalingo sul Cagliari sono in vetta da soli, e la missione di Inzaghi quella di contro-sorpassare Allegri per arrivare al derby d'Italia davanti. Nonostante la costante pressione mediatica di Allegri.

"L'Inter è costruita per vincere lo scudetto da 5 anni" ha ribadito ieri il tecnico toscano che, come sul campo da gioco, resta coperto pure davanti alle telecamere. Il campo è minato, all'Inter lo sanno bene: ecco allora che sarà fondamentale recarsi all'Allianz Stadium il prossimo 26 novembre con i due punti di vantaggio che la classifica permette. Solo però se Lautaro e compagni riusciranno a superare in serata il brillante Frosinone di Di Francesco, squadra rivelazione e ricca di talento. Vedasi fra tutto lo juventino Soulé.

L'Inter vivrà di fatto un posticipo domenicale con una discreta pressione: da una parte la necessità di conservare il gap in graduatoria, dall'altra la voglia di trascorrere una sosta serena. O sicuramente migliore dell'ultima, condizionata dal pari in rimonta subito dal Bologna con tanto di vetta persa in favore del Milan, adesso decisamente più staccato. Il pubblico del Meazza sarà il solito, ossia numerosissimo: nel rettangolo di gioco l'11 tipo, con Lautaro e Thuram davanti, a bordo campo invece 'facce nuove'. Ossia la presenza di Qatar Airways sui led: una nuova partnership che si candida a diventare ancora più importante (e strategica) nel futuro.