Juventus, Allegri guarda già all'Inter: "Loro favoriti per lo scudetto, ma in gara secca ce la giochiamo"

Le parole del tecnico bianconero dopo il 2-1 al Cagliari: "Vittoria importante per classifica e convinzione. Abbiamo fatto bene in queste 12 partite, il merito è di tutti"

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juventus ha battuto 2-1 il Cagliari infilando la quinta vittoria consecutiva in campionato. Nel finale un po' di sofferenza, ma i bianconeri di Allegri si sono presi la vetta del campionato: "Era importante vincere per la classifica e allungare sulle inseguitrici - ha commentato il tecnico della Juve a fine partita -. Il Cagliari veniva da un ottimo momento e dopo il 2-0 ci siamo fermati nella gestione della palla, prendendo poi un gol che potevamo evitare". Per i tre punti sono servite le palle inattive: "Bisogna essere più efficaci e sereni nell'ultimo passaggio, ma la squadra è in crescita e ha uno spirito straordinario. Ora abbiamo più pazienza quando non troviamo il gol e restiamo compatti".

La Juventus ha alzato il ritmo e la pressione nel secondo tempo: "Nella parte finale del primo tempo le gambe giravano in modo diverso dopo aver faticato nei primi 30 minuti. Siamo rientrati bene dopo l'intervallo anche se avremmo dovuto sbloccare prima il match e siamo stati bravi a sfruttare le palle inattive. Abbiamo vinto con merito".

Gli attaccanti faticano ad andare in gol: "Non sono preoccupato perché le occasioni le hanno, i gol arriveranno. Devono stare tranquilli". Buona la prestazione di McKennie: "Sta facendo un campionato importante, è maturato e si è messo in discussione. Deve continuare così perché ha qualità fisiche che sopperiscono a qualche errore tecnico, anche se stasera ha fatto bene e negli spazi è devastante".

Dopo la sosta c'è lo scontro diretto contro l'Inter: "In una partita secca può succedere di tutto e quindi non so chi è favorita. L'Inter sicuramente è favorita per lo scudetto, noi dobbiamo essere bravi a stare lì con le primissime della classifica. I nerazzurri sono costruiti per vincere da tempo e anche quest'anno possono farlo".

La crescita della Juventus è evidente: "Il merito è di tutti quelli che lavorano in questa squadra. Bisogna tenere il profilo basso per creare quella normalità che in bianconero vuol dire vincere le partite, lavorando sui nostri limiti che possono diventare punti di forza. Nelle prime 12 partite abbiamo fatto bene e il merito è di tutti, non mio".