Inter, sorriso Conte: Handanovic disponibile per la Juve

VERSO LA SFIDA SCUDETTO

Con ogni probabilità domenica all'Allianz Stadium non ci saranno i tifosi, si giocherà a porte chiuse, ma per la sfida scudetto contro il suo passato il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, potrà contare sul rientro del suo capitano. Samir Handanovic sembra aver smaltito l'infrazione al mignolo della mano sinistra, da Appiano Gentile arrivano notizie rassicuranti e c'è grande ottimismo per la sua presenza tra i pali contro la Juventus. Il Coronavirus incombe sui match

Stando a quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', infatti, tra oggi e domani lil portiere sloveno si sottoporrà ad alcuni ulteriori esami che, come si aspettano in casa nerazzurra, decreteranno il suo pieno recupero in vista di una delle gare più importanti e sentite dell'intera stagione.

Handanovic non ha ancora ripreso le sedute con il pallone, ma dovrebbe tornare a parare in allenamento tra venerdì e sabato, così da farsi trovare pronto per il big match di domenica sera e riprendersi il posto da titolare dopo la breve parentesi di Daniele Padelli, duramente criticato dai tifosi per alcune prestazioni non ritenute all'altezza.

La volate scudetto dei nerazzurri parte da Torino e Conte nel motore ha un handanovic in più.

