Inter-Ludogorets a porte chiuse: adesso è ufficiale

EUROPA LEAGUE

Adesso è ufficiale: Inter-Ludogorets, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League (all'andata vittoria dei nerazzurri in Bulgaria 2-0), si giocherà regolarmente giovedì ma a porte chiuse. Lo ha annunciato il Ludogorets spiegando che "la Uefa ha comunicato ufficialmente che la partita con l'Inter di Europa League si giocherà giovedì alle 21 a San Siro a porte chiuse". "All'inizio della giornata - si legge nella nota dei rivali dei nerazzurri in coppa - l'Inter ha inviato una lettera a Ludogorets, annunciando che le autorità sanitarie della città hanno autorizzato che la partita si svolgesse senza tifosi. La UEFA annuncia inoltre che sta monitorando la situazione nel Nord Italia e reagirà immediatamente se cambiata".

Mancava soltanto l'ufficialità ed è arrivata. L'allarme Coronavirus e la situazione dei contagi in Lombardia ha consigliato prudenza alla Uefa che ha di fatto accolto l'invito dell'Inter di giocare in ogni caso limitando l'accesso ai tifosi. Non sarà quindi un Inter-Ludogorets caldo, ma sarà almeno sicuro e in linea con le decisioni che anche la Figc ha già preso per il campionato. La partita, quindi, come altamente prevedibile, si farà.