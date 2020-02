Serie A: si studiano le possibili date dei recuperi, rebus per Inter-Sampdoria

Dopo il rinvio di quattro partite della venticinquestima giornata di Serie A per l'allarme Coronavirus è tempo di studiare le possibili date dei recuperi. Un'impresa tutt'altro che semplice, visti i fittissimi calendari delle squadre. Per Atalanta-Sassuolo sembra esserci una sola opzione disponibile: giocare mercoledì 18 marzo. Più complicata la situazione dell'Inter: al momento i nerazzurri di Conte hanno un solo mercoledì libero da qui a fine stagione, considerando un cammino fino alle finali sia in Coppa Italia sia in Europa League: quello del 20 maggio, cioè 4 giorni prima della fine del campionato.