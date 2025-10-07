Inter, sono numeri storici: l'attacco mai così bene da 28 anni

Ventotto anni dopo, è ovviamente cambiato tutto dalle parti di Appiano Gentile: proprietario, presidente, giocatori e allenatore. Ma il dato dei gol è lo stesso, c'è dunque un sottile filo che collega l'Inter di Ronaldo a quella della ThuLa. Anche se, a dire il vero, quest'anno Cristian Chivu può godere di qualcosa di cui Simone Inzaghi non ha potuto disporre, delle alternative all'altezza della situazione nel reparto offensivo. Perché se Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno segnato tre gol a testa, Ange-Yoan Bonny è già a quota 2 e pure Francesco Pio Esposito ha già trovato la via del gol. Niente a che vedere con i vari Taremi, Arnautovic e Correa.