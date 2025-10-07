Svilar: "Gasperini sta portando mentalità vincente alla Roma"

"Il mister sta portando una bella mentalità vincente, tutti gli allenamenti per lui sono come le partite, ci tiene davvero molto". Così il portiere della Roma Mile Svilar, intervenuto a Sky Sport per salutare il suo ex compagno di squadra Nemanja Matic, a proposito dell'impatto di Gian Piero Gasperini sulla Roma. "Dobbiamo continuare così", ha aggiunto Svilar che ha poi ricordato l'amicizia con l'ex centrocampista giallorosso. ""Il mio rapporto con Matic nasce tanti anni fa, quando ho dormito a casa sua a Londra quando lui giocava al Chelsea", ha concluso.