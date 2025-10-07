Morace su Milan-Como a Perth: "Sarà massacrante"

Carolina Morace conosce benissimo Perth, visto che ci ha vissuto per due anni e mezzo. In un'intervista a Repubblica, l'ex allenatrice del Milan femminile ha commentato così la scelta di giocare la sfida tra i rossoneri e il Como in Australia: "Probabilmente, chi l'ha pensata non è mai stato a Perth a febbraio. Passare dal freddo italiano ai 40 gradi lì, e ritorno, sarà costoso sia per la salute dei giocatori, sia per la performance sportiva una volta rientrati. Il fuso orario è massacrante: la nostra notte è il giorno australiano e viceversa. C'è il rischio concreto di perdere punti e sacrificare la stagione una volta tornati in Italia. Se proprio si doveva giocare all'estero, meglio un posto più vicino".