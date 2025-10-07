Niente Senegal per Dia, l'attaccante della Lazio rimane a Roma

Boulaye Dia non si unirà al Senegal. L'attaccante della Lazio, non in perfette condizioni fisiche dopo la sfida contro il Torino, era stato convocato dal ct Pape Thiaw per le gare contro il Sud Sudan e la Mauritania, valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, ma non è partito per il ritiro della propria nazionale preferendo rimanere a Formello per smaltire i fastidi e non aggravare ulteriormente la situazione. Una decisione presa in un momento complicato per la Lazio, ancora in emergenza a causa degli infortuni e attesa, al rientro dalla sosta, dalle sfide contro Atalanta e Juventus. A partire saranno, invece, Isaksen, Hysaj, Mandas e Nuno Tavares che lasceranno il quartier generale biancoceleste per rispondere alle chiamate delle proprie nazionali.