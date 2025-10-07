Logo SportMediaset
Calcio

Boca Juniors in ansia per tecnico Rosso, è in prognosi riservata

07 Ott 2025 - 11:00

Il Boca Juniors è in ansia per le condizioni dell'allenatore Miguel Ángel Russo, alle prese con gravi problemi di salute al momento non specificati. Il club argentino con una nota sul suo sito internet comunica che "è attualmente ricoverato a casa con prognosi riservata e riceve cure costanti dal suo staff medico e dallo staff medico del Club". Il Boca è "accanto a Miguel e la sua famiglia in questo momento". Il 69enne Russo è tornato alla guida del Boca per la terza volta, a lui la squadra ha dedicato l'ultima vittoria in campionato contro il Newells Old Boys per 5-0. Il suo vice, Claudio Ubeda, ha guidato la squadra dalla panchina e al termine della gara ha detto: "Lo staff tecnico è in contatto costante con Miguel. Lui è a conoscenza di tutte le decisioni del club. Gli vogliamo molto bene, vogliamo che guarisca presto e gli auguriamo il meglio". Nei giorni scorsi Russi ha ricevuto la visita anche del presidente del club Juan Román Riquelme e di un gruppo di giocatori.

