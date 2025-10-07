Logo SportMediaset
Calcio

Torino, continua il recupero di Anjorin e Ismajli

07 Ott 2025 - 12:00
© Getty Images

© Getty Images

Il Torino di Baroni riprenderà oggi gli allenamenti dopo l'ultimo impegno di campionato contro la Lazio dello scorso sabato. Assenti i nazionali, in casa granata si tenterà di recuperare Anjorin e Ismajli in vista della sfida al Napoli alla ripresa. Il centrocampista è alle prese con una fascite plantare che lo tiene ai box da circa due settimane, mentre il difensore albanese sta smaltendo il problema muscolare accusato contro il Parma. Baroni spera di riaverli entrambi a disposizione tra due settimane. 

