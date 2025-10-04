Inter, la macchina di Chivu ingrana e mette la quinta: ora Roma e Napoli per testare le ambizioni

I nerazzurri sono partiti a cannone, hanno dominato il match sotto ogni aspetto e hanno dato l'impressione di non volersi mai accontentare, continuando a spingere anche sul 4-0. La prova straripante di Bonny (un gol e tre assist) non ha solo testimoniato le qualità tecniche del ragazzo, ma anche la coesione di un gruppo che è stato sottoposto a parecchie rotazioni, ma che non ha mai perso il proprio carattere la propria identità. Far andare a braccetto l'intensità e l'efficacia degli anni d'oro di Inzaghi con un turnover un po' più spinto, che permetta a tutti di tirare il fiato, sembra essere la strada intrapresa da Chivu. È chiaramente presto per misurare gli effetti di questa strategia, ma per ora i risultati sorridono e i tifosi apprezzano.