INTER

Chivu si gode la sua macchina da gol: Bonny e Pio una garanzia

Martedì la ripresa senza tredici nazionali. Venerdì test a Bengasi contro l'Atletico Madrid

06 Ott 2025 - 10:34
© ipp

© ipp

Cristian Chivu si gode la sua macchina da gol: mai l'Inter aveva messo a segno così tante reti nelle prime sei giornate di campionato più due di Champions League: 22 gol, di cui 17 in Serie A e 5 in Coppa. E ora il tecnico nerazzurro può contare su un attacco che dà garanzie oltre la coppia titolare Lautaro-Thuram: quando sono stati chiamati in causa per far rifiatare il capitano e il francese, Bonny e Pio Esposito non hanno tradito. E i due - visto l'infortunio di Thuram, che dovrebbe restare fuori un mese - si giocheranno un posto da titolare al fianco del capitano alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, quando l'Inter andrà all'Olimpico per affrontare la Roma capolista (insieme al Napoli). E anche un grande ex bomber come Bobo Vieri li promuove: "Ai nuovi acquisti dell'Inter do 9: ha preso Akanji, che è il difensore più forte che c'era sul mercato in Europa. Sucic è molto forte, Pio e Bonny sono due attaccanti forti forti", ha detto a Dazn.

Sono tredici gli interisti convocati dalle rispettive nazionali: Bastoni, Barella, Dimarco, Esposito e Frattesi (Italia), Lautaro Martinez (Argentina), Carlos Augusto (Brasile), Sucic (Croazia), Dumfries e De Vrij (Paesi Bassi), Zielinski (Polonia), Akanji (Svizzera) e Calhanoglu (Turchia). I giocatori rimasti a Milano riprenderanno ad allenarsi martedì pomeriggio dopo due giorni di riposo. Giovedì pomeriggio è prevista la partenza alla volta di Bengasi, in Libia, dove venerdì sfiderà in amichevole l'Atletico Madrid.

inter
chivu

