Peppino di Capri, il cordoglio del Napoli: "Artista leggendario e meraviglioso"

11 Lug 2026 - 09:59
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Il Napoli si è unito al dolore dei familiari di Peppino di Capri, scomparso a 86 anni dopo una lunga malattia: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, tutta la SSC Napoli e la Filmauro si uniscono commossi al cordoglio per la scomparsa di Peppino di Capri, leggendario artista e meraviglioso interprete della musica italiana e napoletana. Le sue indimenticabili melodie hanno attraversato intere generazioni, entrando nella memoria collettiva con il suo inconfondibile stile. Ai figli Igor, Edoardo e Dario e a tutti i suoi cari la nostra più sentita vicinanza".

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