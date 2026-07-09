Inter, il padre di Khalaili: "E' una grande occasione, prima scelta dopo Palestra"

Nonostante il passaggio all'Inter, il padre di Khalaili ha svelato anche i sogni futuri del calciatore: "Anan ha sempre creduto di appartenere a questi livelli, ma per lui non è finita qui. Crede di poter fare ancora di più. Il suo sogno è il Liverpool. Anche se lo chiamasse il Barcellona, sceglierebbe il Liverpool. Vuole giocare ad Anfield, anche se San Siro ha più spettatori". E poi conclude: "L'Inter? Non sarà facile. È una delle migliori squadre d'Europa, ha giocato due finali di Champions negli ultimi anni ed è tra le migliori otto squadre al mondo. Ci sarà tanta pressione, ma un calciatore deve saperla gestire. Io credo in lui".