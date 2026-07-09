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Inter, il padre di Khalaili: "E' una grande occasione, prima scelta dopo Palestra"

Emozioni, retroscena e sogni futuri, il padre del neo esterno interista racconta com'è andata la trattativa

09 Lug 2026 - 19:34
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Anan Khalaili sarà un nuovo giocatore dell'Inter. A confermare l'accordo raggiunto nelle ultime ore tra l'Inter e l'Union Saint-Gilloise è stato Majdi Khalaili, padre del calciatore che ha rilasciato un'intervista a Haaretz: "Hanno accettato, dobbiamo andare sabato a firmare. Io non prenderò l'aereo, volerà il suo agente con lui. Anan è un po' emozionato, ma sta bene. Ha un'altra occasione per dimostrare il suo valore". 

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Un trasferimento di grande importanza anche per il calcio israeliano: si tratta, infatti, del trasferimento più oneroso della storia: "Siamo emozionatissimi, ancora non riusciamo a credere che stia succedendo. Non è un trasferimento normale, è pazzesco. È il più grande nella storia del calcio israeliano per club, soldi ed età. Sapevo che sarebbe successo, ma non pensavo che a 22 anni sarebbe andato all'Inter". Una trattativa che ha preso forma dopo il passaggio di Marco Palestra al Chelsea: "Da quel momento Anan era il primo, il secondo e il terzo candidato dell'Inter. Non c'erano altri nomi. Lo volevano a tutti i costi".

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Nonostante il passaggio all'Inter, il padre di Khalaili ha svelato anche i sogni futuri del calciatore: "Anan ha sempre creduto di appartenere a questi livelli, ma per lui non è finita qui. Crede di poter fare ancora di più. Il suo sogno è il Liverpool. Anche se lo chiamasse il Barcellona, sceglierebbe il Liverpool. Vuole giocare ad Anfield, anche se San Siro ha più spettatori". E poi conclude: "L'Inter? Non sarà facile. È una delle migliori squadre d'Europa, ha giocato due finali di Champions negli ultimi anni ed è tra le migliori otto squadre al mondo. Ci sarà tanta pressione, ma un calciatore deve saperla gestire. Io credo in lui".

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