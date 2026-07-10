Gruppo tifosi tedeschi contro Klopp ct, contestato legame con Red Bull

Il possibile arrivo di Juergen Klopp sulla panchina della Germania sta creando alcune divisioni nel mondo del calcio tedesco. L'alleanza di tifosi 'Unsere Kurve', che rappresenta gli interessi dei sostenitori e dei soci dei club, ha espresso forti riserve sull'eventuale nomina dell'ex tecnico di Liverpool e Borussia Dortmund a commissario tecnico della Nazionale a causa del suo legame con Red Bull. Secondo il portavoce Thomas Kessen, se la Federcalcio tedesca (Dfb) dovesse accettare il presunto accordo che consentirebbe a Klopp di mantenere anche da ct il ruolo di testimonial del gruppo Red Bull, si tratterebbe di "un altro inchino al capitale". "Anziché considerare le peculiarità del calcio tedesco come un punto di forza e costruire su queste basi successi duraturi, si cercano risultati immediati ed è si è disposti a pagarne il prezzo in termini di denaro e integrità", ha dichiarato Kessen, riferendosi ai tentativi della Dfb di convincere Klopp a succedere a Julian Nagelsmann, dimessosi dopo il deludente Mondiale. Pur evitando di esprimere un giudizio sulle qualità sportive dell'allenatore, 'Unsere Kurve' sottolinea una contraddizione nell'immagine pubblica di Klopp. "Chi a Magonza e Dortmund si è sempre presentato come una persona con i piedi per terra e, anche a Liverpool, si definiva 'the normal one', non si concilia con quello che consideriamo il nemico del calcio popolare, il gruppo Red Bull", ha affermato Kessen. L'associazione invita inoltre a ricordare le critiche e la perdita di consenso che Klopp avrebbe già registrato presso una parte della tifoseria del Borussia Dortmund dopo il suo passaggio a Red Bull. Klopp è attualmente Global Head of Soccer del gruppo Red Bull, con un contratto valido fino al 2029. La Dfb dovrebbe quindi liberarlo dall'accordo, ma starebbe valutando una soluzione alternativa: consentirgli di conservare anche da commissario tecnico il rapporto commerciale con Red Bull, opzione che, secondo indiscrezioni, sarebbe quella preferita nelle trattative preliminari.