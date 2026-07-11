Juventus, rinnovata la partnership con lo sponsor Cygames fino al 2027

11 Lug 2026 - 10:48
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La Juventus e Cygames rinnovano la propria partnership fino al 2027: l'azienda è retrosponsor dei bianconeri e continuerà a esserlo per almeno un altro anno. Di seguito il comunicato ufficiale: 

"Juventus e Cygames hanno rinnovato la loro partnership fino al 2027. Il logo di Cygames continuerà a comparire sul retro della maglia della Prima Squadra Maschile bianconera anche nella nuova stagione sportiva, proseguendo una collaborazione iniziata nel 2017 e ormai prossima al traguardo delle dieci stagioni consecutive. Una delle partnership commerciali più longeve nella storia del Club. Nel corso degli anni, Juventus e Cygames hanno costruito un rapporto solido e duraturo, fondato su innovazione, creatività e una visione internazionale condivisa. Il rinnovo testimonia il successo di una partnership che ha saputo evolversi insieme ai rapidi cambiamenti che stanno trasformando i mondi dello sport, dell'intrattenimento e dei media digitali. Tra le principali realtà dell'entertainment giapponese, Cygames si è affermata a livello globale grazie alla sua capacità di sviluppare esperienze di eccellenza nei settori dei videogiochi, dell'animazione, dei manga e dell'intrattenimento digitale. L'abilità dell'azienda nel creare community appassionate attorno ai propri contenuti e di innovare costantemente l'ha resa un partner naturale per Juventus e un membro di valore della famiglia dei partner bianconeri".

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