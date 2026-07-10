Portogallo, Jorge Jesus si presenta: "Ronaldo non sarà mai un problema"

10 Lug 2026 - 22:17
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"Sono venuto per vincere e, con la qualità che abbiamo, per valorizzare i giocatori e la nazionale. Non ho ancora parlato con Cris (Cristiano Ronaldo, suo giocatore negli scorsi anni all'Al Nassr, ndr), ma non sarà mai un problema né per la Nazionale né per me. Per quanto riguarda la polemica, ognuno pensi quello che vuole". Così il neo commissario tecnico del Portogallo Jorge Jesus nel corso della conferenza stampa di presentazione.

"L'utilizzo di Cristiano? È la partita a dettare le regole, se deve giocare o meno... Al terzo che è Messi non ci arriverò più, ma ho allenato due dei tre migliori giocatori del mondo e a Neymar ho detto 'Sei finito' - ha affermato l'allenatore, che non ha risparmiato altre polemiche -. Certo che ho visto giocare la Nazionale, non voglio parlarne qui per buon gusto ma forse ciò che farei di diverso ha a che fare con l'importanza di arrivare primi nel girone, perché giocare contro la Spagna non è la stessa cosa che giocare contro la Svizzera".

"Tutti dicono che avevamo il miglior centrocampo del mondo - ha detto infine - . Ma dove? Al PSG? Al Manchester United? In Nazionale è tutto diverso. E la mia idea è quella di mettere in pratica strategie che funzionino con la squadra..."

portogallo
cristiano ronaldo
jorge jesus

Ultimi video

10:30
DICH ACERBI LUNGA X SITO 9/7

Acerbi in esclusiva: il no alla Nazionale, l'Inter, i duelli con Haaland e il futuro tra campo e panchina

02:48
DICH MAZZOLDI preparatore Balotelli DICH

Mazzoldi, il preparatore di Balotelli: "Può giocare bene anche da bendato"

01:14
DICH ABATE NUOVO ALLENATORE TORINO DICH

Abate si presenta: "Torino piazza enorme, voglio squadra con personalità"

01:31
Arbitri: l'era di Orsato

Arbitri: l'era di Orsato

02:09
L'undici degli svincolati

L'undici degli svincolati

01:31
Italia, cercasi soluzione

Italia, cercasi soluzione

01:56
Anche Miami si divide

Anche Miami si divide

02:11
Grosso e la nuova Viola

Grosso e la nuova Viola

01:40
Quanto "pesa" Openda

Quanto "pesa" Openda

03:28
Esclusiva Acerbi

Esclusiva Acerbi

01:33
DICH ACERBI 4 SU SOGNO PAPA' 09/07 SRV

Acerbi ricorda il papà e si emoziona: "Gli dedico tutta la carriera"

04:41
DICH ACERBI 1 SU CHIVU/LAUTARO 09/07 ok

Acerbi: "Chivu? La differenza l'ha fatta il gruppo. Lautaro ha meno appeal di altri"

01:54
DICH ACERBI 2 SU PSG-INTER 5-0 09/07 SRV

Esclusiva Acerbi: "Il 5-0 con il PSG? È chiaro cos'è successo…"

01:46
DICH ACERBI 5 SU HAALAND 09/07 SRV

Acerbi, la verità su Haaland: "È lui che voleva la mia maglia"

01:46
DICH ACERBI 3 SU FUTURO 09/07 SRV

Acerbi: "Gioco ancora 2 anni, non so dove. Poi alleno"

10:30
DICH ACERBI LUNGA X SITO 9/7

Acerbi in esclusiva: il no alla Nazionale, l'Inter, i duelli con Haaland e il futuro tra campo e panchina

I più visti di Calcio

DICH LAUTARO POST EGITTO DICH

Lautaro entra e cambia la partita dell'Argentina: "Ecco cosa ho detto a Messi..."

CLIP CARDINALE "PRESENTA" AMORIM A MILANELLO PER SITO 7/7 SRV

Amorim-Cardinale, primo abbraccio: le immagini, insieme, a Milanello

Amorim: "Vogliamo tenere Modric: vado a parlarci?"

Amorim: "Vogliamo tenere Modric: vado a parlarci?"

DICH CARNEVALI DICH

Carnevali: "Vlahovic è un punto interrogativo, per la porta non è una corsa a due"

CLIP MOSCA PENDOLINO FINALE ITALIA-FRANCIA 2006 09/07 SRV

Mosca, il pendolino della finale 2006: “Gol di Zidane su rigore poi…”

La verità di Carnevali

La verità di Carnevali

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:17
Portogallo, Jorge Jesus si presenta: "Ronaldo non sarà mai un problema"
18:20
Gruppo tifosi tedeschi contro Klopp ct, contestato legame con Red Bull
18:10
Torino, il 2 agosto sfida con il Burnley
17:51
Udinese: Nani rinnova fino al 2027, sarà Group Technical Director
17:49
Cesena, Diamanti si presenta: "Porto sana follia e tanta garra in una piazza calda"