Portogallo, Jorge Jesus si presenta: "Ronaldo non sarà mai un problema"

"Sono venuto per vincere e, con la qualità che abbiamo, per valorizzare i giocatori e la nazionale. Non ho ancora parlato con Cris (Cristiano Ronaldo, suo giocatore negli scorsi anni all'Al Nassr, ndr), ma non sarà mai un problema né per la Nazionale né per me. Per quanto riguarda la polemica, ognuno pensi quello che vuole". Così il neo commissario tecnico del Portogallo Jorge Jesus nel corso della conferenza stampa di presentazione.
"L'utilizzo di Cristiano? È la partita a dettare le regole, se deve giocare o meno... Al terzo che è Messi non ci arriverò più, ma ho allenato due dei tre migliori giocatori del mondo e a Neymar ho detto 'Sei finito' - ha affermato l'allenatore, che non ha risparmiato altre polemiche -. Certo che ho visto giocare la Nazionale, non voglio parlarne qui per buon gusto ma forse ciò che farei di diverso ha a che fare con l'importanza di arrivare primi nel girone, perché giocare contro la Spagna non è la stessa cosa che giocare contro la Svizzera".
"Tutti dicono che avevamo il miglior centrocampo del mondo - ha detto infine - . Ma dove? Al PSG? Al Manchester United? In Nazionale è tutto diverso. E la mia idea è quella di mettere in pratica strategie che funzionino con la squadra..."