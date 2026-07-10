Portogallo, Jorge Jesus si presenta: "Ronaldo non sarà mai un problema"

"L'utilizzo di Cristiano? È la partita a dettare le regole, se deve giocare o meno... Al terzo che è Messi non ci arriverò più, ma ho allenato due dei tre migliori giocatori del mondo e a Neymar ho detto 'Sei finito' - ha affermato l'allenatore, che non ha risparmiato altre polemiche -. Certo che ho visto giocare la Nazionale, non voglio parlarne qui per buon gusto ma forse ciò che farei di diverso ha a che fare con l'importanza di arrivare primi nel girone, perché giocare contro la Spagna non è la stessa cosa che giocare contro la Svizzera".