Inter, Skriniar: "Champions duro colpo. Scudetto? Ne parliamo poco ma..."

Milan Skriniar ha parlato ai microfoni del sito slovacco Sport.sk della stagione dell'Inter. "La Champions League è stata un duro colpo per noi, perché non siamo riusciti ad avanzare - ha detto il difensore nerazzurro -. Abbiamo però ancora due trofei dove siamo in corsa e c'è qualcosa per cui lottare. Scudetto? In spogliatoio finora ne abbiamo parlato poco. Allo stesso tempo, però, è naturale avere solo gli obiettivi più alti". Getty Images

"Stiamo andando bene e negli ultimi 9 anni c'è stata un'altra squadra a vincere qui, cosa che vorremmo cambiare - ha aggiunto - Tuttavia, il campionato è il piu' equilibrato degli ultimi anni ed è chiaro che dobbiamo gestire non solo grandi partite, ma assolutamente tutti gli incontri".

Sulla vittoria in campionato contro la Juve. "Se è stata importante? Decisamente. Non solo perché è il derby d'Italia, ma perché l'Inter non batteva la Juve da molto tempo. È stato un risultato estremamente importante per noi e per i tifosi. Siamo stati molto felici dopo questo incontro".

