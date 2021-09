Inter, Simone Inzaghi: "Vittoria importante e da grande squadra"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro dopo la Fiorentina: "Stiamo lavorando bene, ma possiamo ancora crescere tanto"

Tre gol in rimonta e tre punti a Firenze per l'Inter di Simone Inzaghi che ha vinto una partita molto complicata in casa della Fiorentina: "Sono arrivato in un gruppo vincente che ha appena vinto lo scudetto - ha commentato il tecnico nerazzurro -, anch'io in carriera ho vinto. Stiamo crescendo e nella prima mezzora abbiamo sofferto la Fiorentina per merito loro. Poi abbiamo fatto tre gol, è una vittoria importante e fatta da grande squadra". Getty Images

L'Inter è andata ancora in gol di testa: "Abbiamo grandi saltatori e giocatori che sanno calciare bene i calci piazzati. E' un elemento che dobbiamo sfruttare nel migliore dei modi anche perché abbiamo fisicità. Vincere a Firenze non è mai facile, c'è un'ottima squadra e grande entusiasmo ma sono contento della reazione della mia Inter, i ragazzi non hanno perso unità e nella ripresa sono rientrati in campo alla grande".

Darmian e Dzeko stavano per essere sostituiti prima di segnare: "Edin stava uscendo, con Darmian stavamo valutando. Ho una rosa molto competitiva e sono fortunato per questo, poi va a momenti. A volte serve seguire l'istinto". La partita è svoltata nella ripresa: "Stavamo sbagliando troppo tecnicamente, ho detto ai ragazzi di continuare a provare a giocare perché probabilmente la Fiorentina non avrebbe mantenuto il ritmo. Dopo quello che è successo in estate, noi dobbiamo lavorare. Abbiamo perso tre pedine fondamentali, ma non ci siamo abbattuti e lavorando - portando giocatori funzionali - dobbiamo rispondere sul campo. Noi siamo convinti del nostro lavoro, i giocatori li abbiamo scelti con la società e partita dopo partita vedremo come andrà. Ora pensiamo all'Atalanta".