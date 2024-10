Inter, si ferma Zielinski: fitta alla coscia e sostituzione, da valutare per la Roma

Apprensione in casa Inter per le condizioni fisiche di Piotr Zielinski. Autore del gol dell'1-0 contro la Croazia, il centrocampista polacco ha chiesto la sostituzione al 74' dopo aver avvertito un problema fisico. Una fitta alla coscia destra, infatti, ha fatto subito preoccupare l'interista che ha chiesto la sostituzione per precauzione. Le sue condizioni saranno da valutare al rientro in Italia, ma il match contro la Roma nella prossima giornata potrebbe essere a rischio.