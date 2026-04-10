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Inter, si ferma ancora Lautaro: risentimento al polpaccio, salta il Como

La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni, ma si prospettano tempi medio lunghi

10 Apr 2026 - 17:02
© Getty Images

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Brutta tegola per l'Inter: Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, accertamenti che, come ha comunicato il club nerazzurro, "hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni". Tradotto, si profila uno stop di almeno due settimane.

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Una notizia pesantissima che complica enormemente il finale di stagione dell'Inter che, di sicuro, dovrà fare a meno del suo capitano domenica sera contro il Como e nel successivo match casalingo contro il Cagliari, venerdì 17 aprile. Trattandosi ancora di un problema muscolare al polpaccio - seppure di lieve entità e in un punto differente dal precedente - si puòverosimilmente escludere anche l'impiego dell'argentino nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Como il 22 aprile. La speranza di Chivu è insomma quella di riaverlo a disposizione per la trasferta di campionato contro il Torino del 26 aprile.

Una corsa scudetto, dunque, che si complica notevolmente, con i nerazzurri chiamati a difendere il vantaggio sul Napoli e sul Milan senza il proprio leader, fondamentale dal punto di vista tecnico e psicologico. Dopo essere stato fuori per quasi due mesi dopo l'infortunio patito in Champions contro il Bodo/Glimt, l'argentino era rientrato la settimana scorsa contro la Roma, firmando subito una doppietta. Sostituito al quarto d'ora della ripresa, si era accomodato in panchina con una borsa del ghiaccio sulla coscia e un'altra sul polpaccio sinistro: una misura che era parsa cautelativa ma che invece nascondeva un nuovo problema. Il persistere del fastidio ha portato agli esami odierni: per Chivu una pessima notizia.

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