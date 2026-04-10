Inter, si ferma ancora Lautaro: risentimento al polpaccio, salta il Como

Una corsa scudetto, dunque, che si complica notevolmente, con i nerazzurri chiamati a difendere il vantaggio sul Napoli e sul Milan senza il proprio leader, fondamentale dal punto di vista tecnico e psicologico. Dopo essere stato fuori per quasi due mesi dopo l'infortunio patito in Champions contro il Bodo/Glimt, l'argentino era rientrato la settimana scorsa contro la Roma, firmando subito una doppietta. Sostituito al quarto d'ora della ripresa, si era accomodato in panchina con una borsa del ghiaccio sulla coscia e un'altra sul polpaccio sinistro: una misura che era parsa cautelativa ma che invece nascondeva un nuovo problema. Il persistere del fastidio ha portato agli esami odierni: per Chivu una pessima notizia.