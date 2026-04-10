Bastoni, il Barcellona fantasma e lo scudo dell'Inter: la verità dietro la retromarcia spagnola

Che poi la bufera dell'ultimo mese e mezzo non abbia colpito e provato l'interessato è fuori discussione: certo che ha colpito, e ha fatto male! Non sarebbe potuto essere altrimenti. Ma altrettanto importanti sono stati l'affetto di San Siro e dei tifosi interisti e, ugualmente, l'appoggio e la protezione della squadra, di Chivu e della società.