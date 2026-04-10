Bastoni, il Barcellona fantasma e lo scudo dell'Inter: la verità dietro la retromarcia spagnola
Nessuna offerta blaugrana e nessuna voglia di lasciare il nerazzurro da parte del centrale di Chivu
Il Barcellona vuole Bastoni, Bastoni ha detto sì al Barcellona, il Barcellona è pronto a spendere 50 milioni per Bastoni, Bastoni ha già l'accordo per un quadriennale con il Barcellona. E via, così per giorni e giorni, in un crescendo parossistico di presunte notizie e millantati scoop. Con, a latere, la ridda dei social ad alimentare quella gogna mediatica contro cui, infine, l'Inter stessa è insorta con la voce di Marotta e Chivu. Poi, pian piano, la retromarcia spagnola delle ultime ore. Titoloni che si sono fatti titolini, accordi che sono divenuti ipotesi, certezze trasformate in speranze.
E in tutto questo periodo, qualcuno ha mai sentito una parola dello stesso Bastoni che lasciasse trapelare l'ipotesi di un addio? Chi ne cura gli interessi ha mai proferito parola o lasciato intendere qualcosa? No, la risposta è no. Semplicemente no. Perché la verità è che nè il procuratore di Bastoni - noto fra l'altro per la sua riservatezza - nè il giocatore stesso hanno mai ricevuto alcuna proposta dalla Spagna. Quindi, non c'è mai stato alcunché da valutare. Tanto meno per l'Inter.
Che poi la bufera dell'ultimo mese e mezzo non abbia colpito e provato l'interessato è fuori discussione: certo che ha colpito, e ha fatto male! Non sarebbe potuto essere altrimenti. Ma altrettanto importanti sono stati l'affetto di San Siro e dei tifosi interisti e, ugualmente, l'appoggio e la protezione della squadra, di Chivu e della società.
Di lasciare l'Inter, per fare chiarezza e chiudere, Bastoni non ha la minima voglia. Se poi il Barcellona si presenterà effettivamente con una proposta - cosa che, ripetiamo, non è sinora avvenuta - verrà ascoltato ma, oggi come oggi, la posizione è esattamente quella di due anni fa quando fu lo stesso difensore interista a declinare le avances di City e Liverpool, comunicando al club di non prendere in considerazione offerte che lo riguardassero. Se poi, invece, sarà l'Inter a fare valutazioni diverse, questo è un altro discorso. Un discorso che adesso, tuttavia, non esiste.