Inter, senza gioco e rinunciataria: la Champions è amara ma ottavi sempre vicini

L'Inter torna da Leverkusen con la prima sconfitta e il primo gol subito in questa Champions League, una battuta d'arresto che fa più male al morale che alla classifica, visto che il passaggio diretto agli ottavi è ancora saldamente nelle mani nerazzurri. A patto, però, di non ripetere più la deludente prestazione contro il Bayer. Perché perdere in terra tedesca ci può stare e non è un dramma, ma a far scattare il campanello d'allarme è la prestazione generale della squadra, troppo rinunciataria e incapace di tirare nello specchio della porta. Inzaghi, con le tante partite nelle prossime settimane, fa turnover come nelle giornate precedenti, ma il risultato è assai deludente e lontano dalla sufficienza.