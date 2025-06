Inter, Oaktree si affida a Bank of America per rifinanziare il debito

L’obiettivo principale è quello di ridurre il costo del finanziamento, anche se la strategia è ancora in fase di studio. Bank of America ha già lavorato in passato nel mondo del calcio, avendo curato in passato il rifinanziamento del Milan ed essendo stata advisor del fondo Elliott nella cessione della società rossonera a RedBird Capital Partners. Non solo, Bank of America ha partecipato anche al finanziamento dei lavori di ristrutturazione del Santiago Bernabeu a Madrid. Rifinanziare i bond in scadenza nel febbraio 2027 è fondamentale sia per la stabilità finanziaria dell’Inter, sia per attrarre nuovi azionisti, una mossa cruciale da punto di vista strategico accompagnata anche dalla definizione del progetto per il nuovo stadio. Alcuni fondi e investitori starebbero già esaminando il dossier nerazzurro, con Oaktree che ha dichiarato di essere pronto a sostenere il club, ma ha aperto a possibili investitori valutando anche offerte per l’acquisto della società nerazzurra. L’Inter si prepara a chiudere il bilancio al 30 giugno con circa 500 milioni di fatturato, un record storico per la società nerazzurra che chiuderà in attivo, attirando così nuovi investitori. La valutazione, considerando che in media le società calcistica vengono cedute a una cifra tre volte superiore ai ricavi, è vicina al miliardo e 500 milioni di euro, cifra alla quale andrà poi sottratto l’indebitamento.