Mondiale per Club, l'Inter di Christian Chivu approda negli Stati Uniti: "Vogliamo onorare questa competizione"

Per Chivu l'obiettivo ora è quello di ritrovare quella tranquillità persa nelle ultime settimane complice la sconfitta in finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, l'addio di Simone Inzaghi e la brutta esperienza con l'Italia per alcuni dei big della formazione nerazzurra. Un compito non semplice per l'ex allenatore del Parma che nei prossimi giorni avrà un incontro insieme alla squadra con il presidente Giuseppe Marotta e la dirigenza per fissare un premio per il trofeo, visto che questo torneo è stato tenuto al di fuori dei singoli contratti stabiliti per ciascun calciatore e per lo stesso allenatore.