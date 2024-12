Serie A: Bayer Leverkusen-Inter 1-0, Mukiele gela i nerazzurri al 90'

LE STATISTICHE

L'Inter ha perso sei delle ultime otto trasferte (2V) disputate contro squadre tedesche in Champions League.

Il gol di Nordi Mukiele al 90’ ha interrotto una imbattibilità dell’Inter che durava da 573 minuti in Champions League.

Era dal 22 settembre scorso che l’Inter non perdeva una partita in tutte le competizioni (1-2 nel derby contro il Milan in Serie A); da allora, 11 vittorie e due pareggi per i nerazzurri.

Era dal 18 settembre scorso che l’Inter non restava a secco di reti in tutte le competizioni: anche in quel caso in Champions League, contro il Manchester City.

Questa contro il Bayer Leverkusen è la prima sconfitta in trasferta per l’Inter in questa stagione in tutte le competizioni.

Prima vittoria del Bayer Leverkusen contro l’Inter in tutte le competizioni europee, dopo avere perso tutte le tre sfide precedenti contro i nerazzurri.

Era dal febbraio 2022 contro il Liverpool che l’Inter non concludeva un match di Champions League senza avere effettuato alcuna conclusione nello specchio della porta avversaria.

Mehdi Taremi ha giocato da titolare tutte le sei partite disputate dall’Inter in questa Champions League, mentre in Serie A è partito dal primo minuto soltanto in una delle 10 gare giocate finora