Inter: sei gol nell'allenamento contro la Pro Sesto, a segno anche Skriniar

LA SGAMBATA

Le altre reti di Calhanoglu, Lautaro (doppietta), Correa e Bellanova. Sabato la sfida con il Lione

© Getty Images Continua la preparazione di avvicinamento al via del campionato dell'Inter, impegnata oggi al Suning Training Centre in un allenamento congiunto con la Pro Sesto. La sessione, formata da due tempi di 45 minuti, è terminata 6-1 per i nerazzurri grazie alle reti di Calhanoglu, Lautaro Martinez (doppietta), Correa, Bellanova e Skriniar. Il difensore slovacco, all'esordio stagionale dopo l'infortunio e i rumors di mercato, ha giocato la ripresa.

Inzaghi ha puntato a far ruotare un po' tutti, concedendo minuti preziosi soprattutto a chi finora è sceso in campo poco o nulla nelle amichevoli contro Lugano, Monaco e Lens. La prima frazione è terminata 3-1, grazie al gol di Calhanoglu e alla doppietta del Toro. Nella ripresa formazione rivoluzionata ed esordio stagionale per Skriniar, che ha iniziato ad allenarsi a pieno regime solo due giorni fa ma ha già messo in mostra una discreta condizione atletica e ha siglato il sesto gol della sfida. Sanches e Pinamonti, entrambi in partenza, gli unici a non aver messo piede in campo. Sabato la sfida contro il Lione.