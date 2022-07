Inter, Inzaghi: "Dal 6 luglio lavoriamo per lo scudetto, brava la società a riportare qui Lukaku"

INTER

Intervista del tecnico nerazzurro a Dazn: "Zhang ci supporta tutti i giorni"

© Getty Images Simone Inzaghi è pronto per ripartire ma non vuole parlare di rivincita. "Avrei messo una firma grandissima per la stagione che abbiamo fatto lo scorso anno. Per farla diventare stratosferica è mancato lo scudetto, per due punti. Cercheremo di farlo quest'anno. Lavoriamo dal 6 luglio con quell'obiettivo", ha detto il tecnico dell'Inter in un'intervista a Dazn.

"Inter favorita? L'anno scorso dopo le varie cessioni non si parlava di Inter, poi siamo stati talmente bravi noi in 3-4 mesi a giocare bene che tutti quanti ci hanno indicati come i favoriti. Ci sono tantissime squadre che hanno speso molto più dell'Inter che avranno l'obiettivo di vincere - ha proseguito Inzaghi - Zhang? Avere una società vicina fa piacere, tutti i giorni ci supportano e cercano di non farci mancare niente. Il Milan ha fatto qualcosa di straordinario. Ci siamo incontrati 4 volte tra Coppa e campionato, una vittoria a testa e due pareggi. Nelle coppe europee abbiamo fatto meglio noi, loro meglio in campionato".

: "Ha tantissimo entusiasmo, l’anno scorso poi ha fatto un'altra scelta. La società è stata molto brava a riportarlo all’Inter e sono molto soddisfatto di averlo qua. Già l’anno scorso siamo stati il miglior attacco, con Romelu avremo soluzioni in più". Altro rinforzo è"È un giocatore che alla Roma mi aveva fatto gol sia con la Lazio che con l’Inter. L’ho conosciuto in questi giorni, veniva da un problema avuto negli ultimi mesi alla Roma, ora si è allenato nel migliore dei modi e la sua condizione sta salendo, sarà molto importante per noi".