Inter, il piano ora cambia: non solo la Champions, lo scudetto torna possibile

Martinez non ha fatto rimpiangere Sommer, una garanzia tra i pali per una difesa nerazzurra che ha visto in campo solo due superstiti del match infinito contro i blaugrana, con Bisseck e Bastoni che hanno fatto gli straordinari per affiancare De Vrij, sempre puntuale e preciso con la fascia al braccio. Carlos Augusto e Darmian hanno corso a più non posso come fossero Dimarco e Dumfries, mentre al centro Asllani si è trasformato in Calhanoglu (anche per la freddezza dal dischetto), Zalewski ha fatto il Barella e Zielinski è tornato a essere... Zielinski. Correa e Taremi non sono di certo Lautaro e Thuram in ottica realizzativa, ma hanno fatto il loro, quanto serviva. Ne sa qualcosa Milinkovic-Savic che ha atterrato l'iraniano in avvio di ripresa per il rigore che ha regalato la rete dello 0-2 che ha sancito la vittoria dei nerazzurri.