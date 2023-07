Steven Zhang: "La mia Inter giovane e forte: puntiamo alla seconda stella"

il presidente nerazzurro

Il presidente nerazzurro nel ritiro giapponese dei nerazzurri: focus sull'attaccante nel vertice con Inzaghi, Ausilio e Marotta

Dopo aver fatto tappa a casa sua, a Nanchino, Steven Zhang ha raggiunto l'Inter nel ritiro giapponese di Tokyo, dove martedì la squadra in amichevole affronterà il PSG degli ex Milan Skriniar e Achraf Hakimi. Il presidente interista ha avuto un vero e proprio vertice con Simone Inzaghi, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta (collegato da Milano) dove si è ovviamente parlato di mercato, a partire dalla situazione Sommer e della nuova punta, ma è comunque trapelata soddisfazione per le mosse fatte sin qui: "È la mia squadra, è la mia Inter questa: più giovane, più forte, più innovativa. Inseguiamo la seconda stella" il virgolettato a lui attribuito dalla Gazzetta dello Sport.

Nel vertice di mercato si è fatto il punto sulla situazione Sommer, non senza un pizzico di insofferenza per i tempi dell'affare, ma Inzaghi è stato rassicurato sul fatto che il portiere svizzero sarà nerazzurro subito dopo la fine della tournée giapponese. Più corposi i discorsi sul nuovo attaccante, l'investimento più oneroso previsto nel prossimo mese, con una novità: nonostante la preferenza dell'allenatore nerazzurro, Alvaro Morata sarebbe stato scartato in modo definitivo per età, costi complessivi e anche perché lo spagnolo non ha mostrato quell'entusiasmo di vestire la maglia dell'Inter che invece è caratteristica che Marotta e Ausilio stanno cercando, vedi i casi Frattesi e Thuram.

Dunque restano due nomi, più uno, sul tavolo: il primo è Beto, che per caratteristiche fisiche sarebbe idealmente più vicino a Lukaku, e avrebbe costi inferiori rispetto a Balogun, che però è il nome che stuzzica di più Zhang. Il presidente guarda in prospettiva e l'esborso di 40 milioni di euro, più commissioni che sarebbero onerose, potrebbe ripagarsi in chiave futura. A meno che, scrive la Gazzetta, non sbuchi più avanti un terzo nome di un giocatore che magari ora non è sul mercato.