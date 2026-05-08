Inter, Lautaro incorona Esposito: "È stato decisivo". E Pio ricambia: "È fonte d'ispirazione"

Se la ThuLa c'era anche nella passata stagione, il cambio più radicale è avvenuto alle loro spalle: i giovani rampanti Pio e Bonny hanno dato un contributo importante alla loro prima stagione in una big. Soprattutto il bomber azzurro è stato il dodicesimo uomo di questa Inter: "Chivu non ti regala niente. Lo conosco da quando ero in under14, era il suo primo anno da allenatore in assoluto. Mi faceva già giocare, l'ho preso subito in simpatia ed è nato un bellissimo legame. L'ho ritrovato in primavera e da sotto età mi ha dato la fascia di capitano. La prima volta fu a Cagliari, segnai una tripletta. Abbiamo continuato a sentirci negli anni ed è stata una fortuna ritrovarci quest'anno. La sua presenza è stata decisiva, mi ha dato una fiducia incondizionata dal primo giorno al Mondiale per Club", racconta Pio in una lunga intervista rilasciata in esclusiva a Cronache di spogliatoio. Poi il classe 2005 parla dell'emozione provata quest'estate negli States: "Quando siamo volati in America mi sono sentito come in un film: ero lì, in hotel, col gruppo, lavoravo con loro... Con i campioni che guardavo in tv tutte le domeniche". Tra questi c'è sicuramente il capitano e il trascinatore di questa squadra, Lautaro Martinez: "I numeri parlano per lui e per noi ragazzi vederlo non accontentarsi mai in ogni allenamento è d'ispirazione. Con la Roma è rientrato dopo un periodo di stop abbastanza lungo e ha subito fatto la differenza".