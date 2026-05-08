La Liga inaugura un nuovo campo per i giovani a New York

08 Mag 2026 - 10:07

EA SPORTS FC e LA Liga hanno inaugurato un campo da calcio comunitario recentemente ristrutturato nel South Bronx, a New York, nell'ambito di FC FUTURES, l'iniziativa di EA SPORTS volta a promuovere il calcio di base, ampliare l'accesso a questo sport e connettere le comunità calcistiche di tutto il mondo.

Questo campo, il decimo realizzato nell’ambito del programma globale in collaborazione con LA Liga, unisce calcio, creatività e comunità per creare uno spazio sicuro e inclusivo dove i giovani e le famiglie possano imparare giocando. Realizzato in collaborazione con partner locali e con un design personalizzato dell'artista del Bronx BG183, il campo è annesso alla P.S./M.S. 31 The William Lloyd Garrison School ed è stato realizzato insieme a love.fútbol e South Bronx United per sostenere un impatto a lungo termine nella comunità.

Situato nel South Bronx, il campo è stato progettato come uno spazio polivalente che va oltre il semplice gioco, a supporto delle lezioni di educazione fisica scolastica e delle ricreazioni quotidiane, oltre che di programmi calcistici, tornei ed eventi comunitari più estesi. Realizzato in collaborazione con Urban Soccer Park, il formato a squadre ridotte consente l’utilizzo durante tutto l'anno e una programmazione flessibile per giocatori di tutte le età.

L'identità artistica del campo è stata ideata da Sotero Ortiz, noto come BG183, un pioniere della graffiti art nato e cresciuto nel South Bronx e membro fondatore dei Tats Cru. Il suo progetto attinge ai quattro elementi dell'hip-hop e alla vita quotidiana del quartiere, catturando l'energia del calcio di strada e della cultura locale e creando uno spazio che riflette l'identità della comunità a cui è destinato.

L'Ambassador de LALIGA Patrick Kluivert ha partecipato all'inaugurazione, festeggiando l'apertura insieme ai bambini e alle famiglie del posto. Ha commentato: «Il calcio ha il potere di unire le persone ovunque, ed è questo che rende così speciali iniziative come questa collaborazione tra EA SPORTS FC FUTURES e LALIGA», ha affermato Kluivert. “Vedere uno spazio come questo aprire nel South Bronx, con così tanta personalità e significato per la comunità locale, è davvero fonte di ispirazione. Spero che ogni bambino che gioca qui senta che questo campo appartiene a loro — un luogo dove possono sognare in grande, godersi il gioco e creare ricordi indimenticabili.”

Oltre al campo in sé, il progetto include un programma educativo e calcistico a lungo termine realizzato in collaborazione con South Bronx United, che utilizza il calcio come strumento per fornire sostegno scolastico, tutoraggio e sviluppo della leadership. Lo spazio accoglierà oltre 500 studenti locali nell’ambito delle attività scolastiche, oltre a ospitare un programma annuale ed eventi comunitari pensati per generare un impatto duraturo.

James Salmon, Senior Director, Partnerships Marketing di EA SPORTS FC, ha dichiarato: «FC FUTURES mira a connettere la nostra piattaforma con il calcio reale per creare opportunità per le generazioni future. Sebbene EA SPORTS FC sia radicato nel mondo dei videogiochi, la nostra ambizione va oltre: collaboriamo con partner come LALIGA e le comunità locali per creare spazi in cui il calcio possa essere giocato e vissuto fisicamente. Progetti come questo nel South Bronx dimostrano come il calcio possa unire le persone e creare un impatto duraturo.

Attraverso FC FUTURES, EA SPORTS FC contribuisce alla creazione di una piattaforma globale che unisce il gioco digitale a quello reale per ampliare l’accesso al calcio. Questo progetto, sviluppato in partnership con LALIGA, si estende ora a diverse regioni in Europa, Africa, Asia e nelle Americhe, affiancato da programmi complementari quali donazioni di attrezzature e iniziative rivolte ai giovani come il Next Gen Draft. In questo contesto, lo stile distintivo di BG183 saranno presenti anche in-game attraverso una nuova divisa ispirata al campo del South Bronx, collegando ulteriormente i giocatori di tutto il mondo alla cultura e alla creatività alla base del progetto.”

Jorge de la Vega, Executive Director of Business de LALIGA, ha dichiarato: “L’iniziativa FC FUTURES riflette la nostra convinzione che il futuro del calcio si costruisca partendo dal calcio di base. Questo progetto a New York è particolarmente significativo perché unisce l’accesso allo sport, un impatto a lungo termine sulla comunità e una forte identità locale. Insieme a EA SPORTS FC e ai nostri partner della comunità, vogliamo che questo campo diventi un luogo dove i giovani possano giocare, crescere e trovare nuove opportunità attraverso il calcio.

Il progetto riflette l'impegno costante di EA SPORTS FC nel promuovere lo sviluppo del calcio a livello globale, nel collegare il calcio digitale con quello reale e nel collaborare con i partner dei campionati come LALIGA per ampliare l'accesso a questo sport, celebrare la cultura locale e creare nuove opportunità per le comunità di giocare e avvicinarsi al calcio.

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