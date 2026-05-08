La Liga inaugura un nuovo campo per i giovani a New York

L'Ambassador de LALIGA Patrick Kluivert ha partecipato all'inaugurazione, festeggiando l'apertura insieme ai bambini e alle famiglie del posto. Ha commentato: «Il calcio ha il potere di unire le persone ovunque, ed è questo che rende così speciali iniziative come questa collaborazione tra EA SPORTS FC FUTURES e LALIGA», ha affermato Kluivert. “Vedere uno spazio come questo aprire nel South Bronx, con così tanta personalità e significato per la comunità locale, è davvero fonte di ispirazione. Spero che ogni bambino che gioca qui senta che questo campo appartiene a loro — un luogo dove possono sognare in grande, godersi il gioco e creare ricordi indimenticabili.”